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(Görüntülü Haber) Eskişehir Kadın Meclisi: 10 ayda 337 kadın öldürüldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle açıklama yapan kadınlar, Türkiye'de 2017 yılının ilk 10 ayındaki 337 kadının öldürüldüğünü söyledi

25 Kasım 2017 20:48

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle açıklama yapan kadınlar, Türkiye\'de 2017 yılının ilk 10 ayındaki 337 kadının öldürüldüğünü söyledi. İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında kadına yönelik şiddeti protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Ceren Çavdar, kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir dönemden geçildiğini anlattı. Çavdar, şöyle dedi: \"Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet; kadın cinayetleriyle sonuçlanabiliyor. Yasaların uygulanmaması, cezasızlığın varlığı, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar gibi sistemli politikalar sonucu kadına yönelik şiddet artıyor.\" Türkiye\'de 2016 yılında 338 kadının öldürüldü belirten Çavdar şöyle devam etti: \"2017\'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 337\'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran, laikliğe ve medeni kanuna aykırı olan \'müftülere nikah kıyma yetkisi\' veren yasanın meclisten geçmesi ile kadına yönelik artışı paralellik gösteriyor. Oysa kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın Koruma Kanunu 6 bin 284\'ün yasalaşma süreci olan 2011 yılında olduğunu unutmayalım. Kadınların şiddete karşı artık yasal güvencesinin olacağının duyulması bile kadına yönelik şiddeti azaltıyor. 2017 yılında öldürülen 337 kadından 115\'i kendi hayatları hakkında karar vermek, boşanmak, ayrılmak için öldürüldü. Boşanmak isteyen kadınlar öldürüyorken boşanmaları zorlaştırmak için arabuluculuk yasası getirilmeye çalışılıyor. Arabuluculuk değil yaşamak istiyoruz.\" Çocuklara yönelik şiddet ve istismarın da arttığını söyleyen Çavdar, \"Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi ve çocuk istismarı davaları yüzde 700 arttı. Birçok ilde ve üniversitede kadın meclisleri kuruldu. Toplumun her kesiminden kadınlar, kadın meclislerinde birleşiyoruz ve en gür sesimizle \'Kadın meclisleri gelecek, şiddet bitecek\' diyoruz\" ifadelerini kullandı. Aralarında CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya\'nın da bulunduğu kadınlar, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

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