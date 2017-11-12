(Görüntülü Haber) Eskişehir İdil Biret'ten Atatürk Konseri

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, \'Atatürk\'ü Anma Konseri\'nde konuk sanatçı olarak ünlü piyano virtüözü İdil Biret\'i ağırladı. Konserde İdil Biret\'e, Rengin Gökmen\'in yönettiği Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile şef Burak Onur Erdem yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu eşlik etti. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki konseri, Eskişehir Vali Vekili Cafer Yıldız, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve Birleşik Hava Harekat Merkezleri Komutanı Korgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi izledi. Konserin ilk bölümünde şef Rengin Gökmen yönetimindeki Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu ile ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart\'ın bitiremeden yaşamını yitirdiği \'Regium re minor KV 626\' adlı eserini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde İdil Biret, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Ludwig van Beethoven\'ın \'Korolu Fantezi Op.80 Do Majör\' adlı eserini seslendirerek izleyenleri hayran bıraktı. Dakikalarca alkışlanan sanatçıyı sahneye çıkarak kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, İdil Biret\'e teşekkür plaketi verdi. Konserin final bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Muammer Sun\'un \'Bozkırın Sesi\' ve \'Biz Atatürk Gençleriyiz\' adlı eseri ile \'10\'uncu Yıl Marşı\'nı seslendirdiler. 10\'uncu Yıl Marşı\'na izleyiciler de coşkuyla eşlik etti. Görüntü dökümü: ------------------------ - İzleyiciler - Konser - Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in İdil Biret\'e teşekkür etmesi ve konuşması Haber-Kamera: ESKİŞEHİR, (DHA)