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(Görüntülü Haber) Eskişehir Basket-TOFAŞ maçının ardından

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Eskişehir Basket'in kendi sahasında TOFAŞ'ı tek sayı ile 76-75 yenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın başantrenörleri ve oyuncuları karşılaşmayı değer

24 Aralık 2017 12:05

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde, Eskişehir Basket\'in kendi sahasında TOFAŞ\'ı tek sayı ile 76-75 yenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın başantrenörleri ve oyuncuları karşılaşmayı değerlendirdi. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene son haftalarda iyi basketbol oynayamadıklarını söyleyerek karşılaşma ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: \"Birkaç haftadır iyi basketbol oynamıyoruz. Bu maçta ilk yarı iyi basketbol oynadık ama ilk yarının sonunda 10 sayı ile bitirmemiz gereken maçı bitiremedik. Ve ikinci yarıda durduk. Yoruluyoruz tabii. Zor bir tarfikle Avrupa kupalarından geliyoruz ama hala bitmiyor. salı günü çok önemli maçımız var. İkinci yarı basketbol oynamadık sadece topu çembere atmayı düşündük. Organizasyon ve düzen içinde oynamadık. Bizim tekrardan iyi basketbol oynamamız için kendi organzasyonumuza sahip çıkmamız lazım. Eskişehir takımını tebrik ediyorum.\" \'İYİ BİR TAKIM KARŞISINDA İYİ OYNADIK\' Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal de kazanabilmenin önemli bir sonuç olduğunu belirterek şöyle dedi: \"Gerçekten çok iyi bir takım karşısında çok çok iyi oynadık. Oyunun ilk bölümünde kendi oyun felsefemizin biraz dışında oynadık, çok da iyi değildi. İkinci bölümünde ise kendimizi aşmak en iyi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyunun ikinci bölümünde en önemli olarak dayanıklılığımızı, enerijimizi ve karekterimizi ortaya koyduk. Tabi ki oyunun gel git noktaları oldu. Oyunu elimizde tutmayı bildik ve kazandık.Her zaman iyi oynamayacağınız zamanlar olabiliniyor ama oyunun sonunu getirebilmek ve çok iyi değilken de kazanabilmek önemli sonuç olarak.\" TOFAŞ\'ın oyuncusu Barış Ermiş de Eskişehir Basket karşılaşmasına iyi başladıkları ancak ikinci yarıdaki oyunlarıyla maçı kaybettiklerini söyledi. Eskişehir Basket\'in başarılı oyuncusu Ayres ise TOFAŞ karşısında geriden gelip maçı kazandıkları için mutlu oldğunu ifade etti.

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