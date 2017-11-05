(Görüntülü Haber) Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank maçının ardından

Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket\'in kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 70-64 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın antrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Eskişehir Basket\'in Başantrenörü Josep Maria Berrocal, \"Önemli bir galibiyet aldık. Güzel bir galibiyet. Bunun tadını çıkaracağız. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki kazanmak bazı şeylerin üzerini örtse de daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok çalışarak kazanmaya devam etmeye çalışacağız. Sezona güzel başlamak önemliydi, ama bunun devam ettirilmesi daha da önemliydi. Daha çok çalışıp birçok şeyi düzeltmemiz gerekiyor\" diye konuştu. Eskişehir Basket\'in oyuncularından Buğrahan Tuncer de \"Kendi evimizde sadece Anadolu Efes mağlubiyeti var. Çok iyi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok iyi bir takımız. İnşallah böyle devam eder ve ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitiririz\" dedi. Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter ise Galatasaray\'a yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kunter, \"Oyun açısından söylenecek çok şey var. Eskişehir Basket iyi bir takım. Maçın zor olacağını biliyorduk. Ancak yüksek maç temposunda arka arkaya gelen karşılaşmalar için kadro olarak yetersiziz. Çare bulmaya çalışıyoruz. Daha güçlü bir kadro yapmak istiyoruz. Bu durumda olmak Galatasaray\'a yakışmıyor\" diye konuştu. Galatasaray Odeabank oyuncusu Köksal da \"çok fazla söylenecek bir şey yok. Eskişehir iyi bir takım. Daha iyi oynamamız lazım. Bir an önce toparlanmamız lazım. Çok üst üste maçlar kaybettik. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Galibiyet serisini yakalayacağız\" dedi.