(Görüntülü Haber) Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

FENERBAHÇE Doğuş\'un deplasmanda Eskişehir Basket\'i 85-66 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın başantrenörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zelimr Obradovic, galibiyette tüm oyuncularının katkısının olduğunu söyledi. Obradovic, Şu ana kadar çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Çok büyük bir saygı ile geldik. Sadece bir antrenmanla hazırlık yapma şansımız oldu. İlk yarıda birkaç dakika kötüydü. Onun dışındaki her şeyi doğru yaptılar. Bizim için önemli bir galibiyetti. En önemlisi de süre alan tüm oyuncuların katkısı çok iyiydi. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu.

Fenerbahçe Doğuş\'un başarılı oyuncusu Melih Mahmutoğlu da Zorlu bir haftadan çıktık. Eskişehir tüm hafta bize hazırlandı. Olympiakos maçı bizi üzdü. Moskova\'da büyük takım olduğumuzu gösterdik. Takım tekrardan kendine inancı geldi. Bu önemliydi. Moskova\'dan Eskişehir\'e uçtuk. Bu da hiç kolay değil. Eskişehir iyi bir takım ve çok da iyi bir atmosfer var. Hem takımı hem de Eskişehir halkını tebrik ediyorum, mutluyuz. Maça biraz kötü başladık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum dedi.

MİLLİ TAKIMA KATILACAĞIM

Melih Mahmutoğlu bir gazetecinin A Milli Basketbol Takımı\'na çağrıldığını, kendisinin katılıp katılmayacağını soraması üzerine şunları söyledi

Yüksek ihtimalle katılacağım. Burada oyuncuların hiçbir suçu yok. Burada bizi zor duruma sokan kişiler kimlerse onların aslında hesap vermesi lazım. Çünkü biz gerçekten zor durumdayız. Dışarıdaki tepkiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Belli takımın taraftarları zaten. Kimse bizim milli forma aşkımızı sorgulayamaz. Her zaman milli takımlarda en iyisini vermek isteriz. Her zaman oynamak istiyoruz. Önemli olan bizi burada zor durumda bırakan şahısları konuşmak gerekiyor. İnşallah, hem kulübümüzde hem de milli takımda doğru bir tarihte oynama fırsatı buluruz. Tabi burada kulübümüze her zaman benim arkamda, oyuncuların arkasında duruyor her konuda. Teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu arada hep konuşuldu. Hepsi bizim arkamızda, doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. İnşallah en sonunda en doğru yol bulunur. Hem biz Türkiye formamızı giyeriz. Başarılı bir şekilde kutsal formayı üstümüze giyeriz. İnşallah her şey oyuncular için en sağlıklı şekilde olur ve milli formamızı giyeriz. İnşallah oyuncular için her şey güzel olur.

Eskişehir Basket Takımının Başantrenörü Josep Marıa Berrocal Rıera da karşılaşmayla ilgili Bizim için kötü bir gündü. Ama bugün öğrendiğimiz bazı şeyler vardı. Kazandığımızda dünyanın en iyisi değilsek kaybedince de kötü takım olmuyoruz. Mental olarak daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu tecrübe bizi daha iyi takım yapacaktır. İlk başlarda Fenerbahçe daha iyi oynadı. Sertliği ve tempoyu artırınca biz de geride kaldık. Bu yüzden birlikte oynayamadık dedi.