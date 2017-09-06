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(Görüntülü Haber) Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yolda karşılaştığı eski sevgilisinin erkek arkadaşı 32 yaşındaki Tolga Öner'i tabancayla öldüren 30 yaşındaki İsmail Belli ile cinayet sonrası kendisini saklayan eniştesi 41 yaşındaki Ramazan A

06 Eylül 2017 19:24

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, yolda karşılaştığı eski sevgilisinin erkek arkadaşı 32 yaşındaki Tolga Öner\'i tabancayla öldüren 30 yaşındaki İsmail Belli ile cinayet sonrası kendisini saklayan eniştesi 41 yaşındaki Ramazan A. ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Bursa\'da dün Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi\'nde oturan İsmail Belli, iddiaya göre aynı sokakta sevgilisi Tuğba E.\'den bir süre önce ayrıldı. Belli, önceki gün yolda yürürken Tuğba E.\'yi, Tolga Öner ile gezerken gördü. Belil dün,anne ve babası ile yürürken bir kez daha sokakta karşılaştığı Tolga Öner\'e, eski sevgilisinden ayrılmasını ve uzak durmasını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belli, tabanca ile oto kaparto tamircisinin yanında çalışan Tolga Öner\'e iki el ateş etti. Göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öner, hastanede yaşamını yitirirken, motosiklete binerek kaçan İsmail Belli, polis tarafından eniştesi Ramazan A.\'nın evinde saklanırken yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve 5 farklı suçtan aranan Belli\'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde verdiği ifadede, \"Tolga ile eski sevgilimi gördüm. Dün Tolga ile karşılaştık. Ona, Tuğba\'dan uzak durmasını söyledim. Karşı gelince elimi kana buladım\" dedi. Sorgulaması tamamlanan İsmail Belli ile kendisini saklayan eniştesi Ramazan A., bugün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkartıldı

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