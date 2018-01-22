T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eski sevgili kurbanı Ceyda'nın annesi: Bu cani en yüksek cezayı alsın

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da barışma teklifini reddettiği için eski sevgilisi tarafından öldürülen Ceyda Aycan'ın annesi Sultan Aycan, kızının katiline en yüksek cezanın verilmesini istedi

22 Ocak 2018 15:11

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da barışma teklifini reddettiği için eski sevgilisi tarafından öldürülen Ceyda Aycan\'ın annesi Sultan Aycan, kızının katiline en yüksek cezanın verilmesini istedi. Aycan, \'\'Biz yandık, başkalarının canı yanmasın. O yüzden ona en yüksek ceza verilsin ki kadın cinayetleri son bulsun\" dedi. Olay, geçen 2 Ocak günü saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan parkta meydana geldi. Durmuş Türkiş (29), eski kız arkadaşı Ceyda Aycan\'ı (18) konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan\'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş Türkiş, olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ceyda Aycan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Ankara\'nın Polatlı ilçesine kaçan ve orada bir gazinoda çalışıp, sahte kimlikte otelde konaklayan Durmuş Türkiş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. İfadesinde, barışma teklifine olumsuz cevap alınca Ceyda Aycan\'ı korkutmak için yere ateş ettiğini ileri süren Türkiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. BAŞKA CANLAR YANMASIN Öldürülen Ceyda Aycan\'ın annesi Sultan Aycan, gözyaşları içinde kızının katilinin en yüksek cezayı almasını istedi. Sultan Aycan, \'\'Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bu nasıl bir duygudur bilemiyorum. Benim tek bildiğim, düşündüğüm aklımdan çıkmayan şey kızım. Ben kızımı çok özledim, başka bir şey düşünemiyorum. Kızımın katilinin idam edilmesini, müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Bir daha gün yüzü göremesin. Gün yüzü göremesin ki bir daha hiçbir kızımıza, çocuğumuza böyle kişiler zarar veremesin. Benim kızım, hayat doluydu, dünya güzeliydi, güzel olarakta gitti\'\' diye konuştu. Kadın haklarını savunan avukatların kızına sahip çıkmasını isteyen Aycan, \'\'Ben savcılardan ve özellikle kadın avukatlardan yardım istiyorum. Bu cani, en yüksek cezayı alsın. Bizlere bu konuda yardım etsinler. Biz bundan sonra Ceyda\'sız hayatı eksik yaşayacağız, ama biz yandık, başkalarının canı yanmasın. O yüzden ona en yüksek ceza verilsin ki, kadın cinayetleri son bulsun\" dedi. ACIMIZ DİNMİYOR Ceyda Aycan\'ın ağabeyi Utku Aycan da, kardeşinin katilinin yakalanmasına sevindiklerini ama acılarının halen dinmediğini söyledi. Kadın cinayetlerine yönelik idam kararının çıkmasını isteyen Aycan, şöyle konuştu: \'\'O caninin yakalanması bizleri mutlu etti ama bu acımızı dindirmiyor. Onun bizlere yaşattığı acının tarifi yok. Böyle kadına şiddete, kadın cinayetlerine idam çıksın istiyorum. Meydanlarda idam edilsinler istiyorum. En büyük cezaları alsınlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kardeşim 18 yaşında hayat dolu bir insandı. O cani onu bizden aldı. İfadesinde bir de sevdiği için böyle yaptığını söylemiş. Seven bir insan sevdiğine kıyamaz. Korkutmak için yaptığını söylemiş, yere ateş ettiğini söylemiş, bunların hafifletici bir sebep olmasını bizler istemiyoruz. Seven insan sevdiğine kıymaz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANCeyda AycanSultan AycanAycanOlayOcakSakabaşı MahallesiDurmuş TürkişVücudunaZanlıKaraman Devlet HastanesiCinayetinAnkara PolatlıTürkişBAŞKA CANLAR YANMASIN Öldürülen Ceyda AycanBuBenim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24