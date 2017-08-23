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(Görüntülü Haber) Eski sendikacı, babasının mezarı başında intihar etti

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- TÜRK Metal Sendikası'nda yaklaşık 14 yıl sendikacılık yapan, eski Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde de bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, Kırıkkale Şehitliği'nde babasının mezarı başında tabancayl

23 Ağustos 2017 20:30

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- TÜRK Metal Sendikası\'nda yaklaşık 14 yıl sendikacılık yapan, eski Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde de bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, Kırıkkale Şehitliği\'nde babasının mezarı başında tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Bugün öğle saatlerinde evinden çıkan eski sendikacı Özbek Karakuş, 1963 yılında MKE\'nin Kırıkkale\'deki Barut Fabrikası\'nda meydana gelen patlamada şehit olan babası Hasan Karakuş\'un mezarını ziyaret edip, dua etti. Karakuş, daha sonra kendisine ait Kırıkkale MKE yapımı 7.65 mm çapındaki tabancanın namlusunu alnına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Erkek kardeşi Özcan Karakuş, kendisiyle en son konuştuğunu belirterek, \"Boğuk bir sesle \'babamı ziyarete gidiyorum, haberin olsun\' dedi. Daha sonra acı haberi aldık\" dedi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu olay yerine gelirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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