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(Görüntülü Haber) Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- HATAY'da görev yaparken suça karıştığı için 2009'da meslekten ihraç edilen ve kaçakçılık suçundan aranan eski polis M

17 Kasım 2017 21:40

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- HATAY\'da görev yaparken suça karıştığı için 2009\'da meslekten ihraç edilen ve kaçakçılık suçundan aranan eski polis M.Ö., Kahramanmaraş\'ta 4 bin 640 paket kaçak sigarayla yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yolunda bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 51 yaşındaki İ.Ö. ile 45 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. GBT sorguları yapılan şüphelilerden M.Ö.\'nün 2009\'da suça karıştığı için polislikten ihraç edildiği ve kaçaklılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

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