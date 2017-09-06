(Görüntülü Haber) Eski okul binasında yangın

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde atıl durumdaki tek katlı bir ilköğretim okulu binasında, yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasarda yol açtı. Ortaca\'nın kırsal Akıncı Mahallesi\'ndeki kullanılmayan bir okul binasında, bugün saat 12.00\'de, rüzgarlı havada elektrik tellerinin sürtünmesiyle çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangın başladı. Okuldan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak binada maddi hasar oluştu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Akıncı Mahallesi Muhtarı Şefik Gökçen, \"Okulumuz kapandı ve yıllardır atıl durumda bekliyor. Birçok kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bakım yapılsın diye müracaatta bulundum ama ilgilenen olmadı. Okul binasının etrafını çalılık sardı. Binanın içi de dışı gibi perişan halde. Biz çok bir şey istemiyoruz. Milli Eğitim el atsa, bina kurs ve farklı hizmetlerde kullanılabilir. Ama her nedense uğraşan yok, mahallemize de teslim edilmiyor\" dedi.