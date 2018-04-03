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Spor

(Görüntülü Haber) Eski milli voleybolculardan yabancı oyuncu eleştirisi

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR'da düzenlenen Kariyer Günleri'nde öğrencilerle bir araya gelen eski milli voleybolcular Müge Şakar Kurt, Zülfiye Gündoğdu Derinbay ve Gamze Gülcan Ergin, liglerdeki yabancı sayısının sınırlanması gerektiğini söyledi

03 Nisan 2018 19:25

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR\'da düzenlenen Kariyer Günleri\'nde öğrencilerle bir araya gelen eski milli voleybolcular Müge Şakar Kurt, Zülfiye Gündoğdu Derinbay ve Gamze Gülcan Ergin, liglerdeki yabancı sayısının sınırlanması gerektiğini söyledi. Burdur Spor Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Günleri\'nin konuğu Beşiktaş\'ın eski kaptanlarından Müge Şakar Kurt, Beşiktaş ve Fenerbahçe\'nin eski voleybolcularından Zülfiye Gündoğdu Derinbay, Vakıfbank\'ın eski voleybolcusu Gamze Gülcan Ergin oldu. Okul salonunda düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım yaptı. Gamze Gülcan Ergin, çok küçük yaşta spor hayatına başladığını belirterek, \"13 yaşında voleybola başladım. Aileme \'ben bu işi yapacağım\' dediğimde bana engel olmadılar. İyi ki de olmamışlar\" dedi. Müge Şakar Kurt, \"13 yaşında Burdur\'dan ve ailemden ayrıldım. Ailemin büyük desteğini gördüm. Çok zor oldu ama kafanıza koyunca yapacaksınız\" diye konuştu. Zülfiye Gündoğdu Derinbay da ortaokulda ablasının antrenmanını izlemeye gittiği sırada antrenörün teşvikiyle antrenmanlara başladığını ve 23 yıllık voleybol hayatı olduğunu anlattı. Liglerdeki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili de konuşan Derinbay, \"Türkiye\'ye çok iyi yabancılar geliyor. Gençlerin önünün açılması ve oynama şansını bulmaları gerekiyor. Yabancıların gelmesinin ticari amaçlı olduğunu düşünüyorum. Menajer nasıl para kazanacak, federasyon nasıl para kazanacak yabancı almayınca? Yanlış olduğunu düşünüyorum. Minimuma düşürülmesi gerekiyor\" dedi. \"YABANCI SAYISI KISITLANMALI\" Yabancı sayısının sınırlanması gerektiğini söyleyen Müge Kurt Şakar da şöyle dedi: \"Takımlarda yabancı sayısı 1 veya 2 olmalı. 3 olursa zaten takımın yarısı ediyor. O zaman Türk genç sporcular nasıl yetişecek? Alt yapıdan yetişse de diyecekler ki \'Biz bu yabancıları aşamıyoruz.\' Çok ciddi paralar harcanarak iyi yabancılar getiriliyor. Onların önüne geçip, oynama şansınız yok. Yabancı sayısının kısıtlanması gerekiyor.\" Kurt, Ergin ve Derinbay öğrencilere başarı için disiplinli olmak ve çok çalışmak gerektiğini anlatırken, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Program sonunda Okul Müdürü Fethi Bulut, voleybolculara plaket ve yöreye özgü ceviz ezmesi hediye etti.

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