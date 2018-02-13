(Görüntülü Haber) Eski futbolcu cinayetinde 5 kişiye tutuklama

İSKENDERUN(Hatay), (DHA) - HATAY’ın İskenderun ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Enes Burak Barış (27) cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.



Geçen hafta gece saatlerinde Atatürk Buvarı\'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında Enes Burak Barış\'ın tabancayla ölüdürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının verdikleri eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis, cinayet zanlıları olarak O.A. ve M.A.\'yı gözaltına aldı. Polis soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddia edilen S.Ç., M.A.G. ve A.A.R.\'yi de yakaladı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.