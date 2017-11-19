(Görüntülü Haber) Eski eşiyle, onun babasını bıçakladı

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, K.Y., tartıştığı eski eşi M.K. ile onun babası H.A.\'yı bıçakla yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi\'nde meydana geldi. K.Y. (35), kendisinden boşandıktan sonra başka biriyle evlenen M.K.\'nın (33) babası H.A.\'nın (64) evine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanındaki ekmek bıçağıyla eski eşi M.K. ile babası H.A.\'yı bıçakla yaraladı. K.Y. de sopu darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.