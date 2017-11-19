T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eski eşiyle, onun babasını bıçakladı

UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, K

19 Kasım 2017 19:39

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, K.Y., tartıştığı eski eşi M.K. ile onun babası H.A.\'yı bıçakla yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi\'nde meydana geldi. K.Y. (35), kendisinden boşandıktan sonra başka biriyle evlenen M.K.\'nın (33) babası H.A.\'nın (64) evine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanındaki ekmek bıçağıyla eski eşi M.K. ile babası H.A.\'yı bıçakla yaraladı. K.Y. de sopu darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHAUŞAKOlayMahallesiBuradaKavgaYaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24