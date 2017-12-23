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(Görüntülü Haber) Eski eşi tarafından öldürülen kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 2 yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi

23 Aralık 2017 20:17

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da 2 yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu\'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yolcu\'nun tabutunu mezara kadar kadınlar taşıdı. Defne ilçesinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, 2 yıl önce ayrıldığı eşi Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Armutlu Mahalle Mezarlığı\'nda düzenlenen törene Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu Ailesi\'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından kadınlar, Nurcan Yolcu\'nun tabutunu musalla taşından alıp mezara kadar taşıdı. Ellerinde Yolcu\'nun fotoğrafı bulunan kadınlar, eski eşi Hakan Kavukoğlu\'na tepki gösterdi. Nurcan Yolcu\'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Gece bir kafede tost yerken gözaltına cinayet şüphelisi Hakan Kavukoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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