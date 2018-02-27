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(Görüntülü Haber) Eşiyle tartışan polis kendini vurdu

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA) Silivri'de eşiyle tartışan polis memuru intihar girişiminde bulundu Olay saat 10

27 Şubat 2018 15:25

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA) Silivri\'de eşiyle tartışan polis memuru intihar girişiminde bulundu Olay saat 10.00 sıralarında Alibey Mahallesi Adak Sokak\'taki binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru karısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen polis memuru silahıyla kendini vurdu. Silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan polis memurunun Silivri Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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