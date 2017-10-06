T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşinin kullandığı kamyonet düşen kadın ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetten düşerek ağır yaralanan 67 yaşındaki Şadiye Başkaya hastenede tedaviye alındı

06 Ekim 2017 19:51

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetten düşerek ağır yaralanan 67 yaşındaki Şadiye Başkaya hastenede tedaviye alındı. Kaza, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ender Sokak\'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Refik Başkaya, çuvallara koydukları mısır koçanlarını tanelerine ayırmak için evlerinin önündeki Ender Sokak üzerine sererek 22 FR 364 plakalı kamyonetle ezmeye başladı. Şadiye Başkaya da, kamyonet geri manevra yaptığı sırada herhangi bir yere çarpmaması için sürücü eşini uyarmak amacıyla kamyonetin arkasına oturdu. Refik Başkaya idaresindeki kamyon geri gittiği sırada arkada oturan Şadiye Başkaya dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Başkaya, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Şadiye Başkaya, hemen ameliyata alındı. Refik Başkaya ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanBaşkayaKaza Aşağı Zaferiye Mahallesi Ender SokakRefik BaşkayaEnder SokakFRAğırKeşan Devlet HastanesiVücudundaSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24