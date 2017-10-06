(Görüntülü Haber) Eşinin kullandığı kamyonet düşen kadın ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetten düşerek ağır yaralanan 67 yaşındaki Şadiye Başkaya hastenede tedaviye alındı. Kaza, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ender Sokak\'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Refik Başkaya, çuvallara koydukları mısır koçanlarını tanelerine ayırmak için evlerinin önündeki Ender Sokak üzerine sererek 22 FR 364 plakalı kamyonetle ezmeye başladı. Şadiye Başkaya da, kamyonet geri manevra yaptığı sırada herhangi bir yere çarpmaması için sürücü eşini uyarmak amacıyla kamyonetin arkasına oturdu. Refik Başkaya idaresindeki kamyon geri gittiği sırada arkada oturan Şadiye Başkaya dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Başkaya, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Şadiye Başkaya, hemen ameliyata alındı. Refik Başkaya ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.