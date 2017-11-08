(Görüntülü Haber) Eşinin katili olan sevgilisiyle çay demleyip içmişler

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) KONYA\'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında tabancayla başından vurularak öldürülmüş bulunan Ali Sarı\'nın (37), katil zanlısı olan amcasının oğlu İskender Sarı (47) ile öldürülen Sarı\'nın cinayeti azmettirdiği ileri sürülen eşi Zekiye Sarı (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İskender Sarı, ifadesinde Zekiye Sarı ile 6 aydır ilişkisi olduğunu, kuzenini de ilişkiden şüphelendiği için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İki sevgilinin cinayetin ardından çay demleyip içtikleri ortaya çıktı. Olay, geçen 2 Kasım günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde bulunan pancar tarlasında meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında sabah saatlerinde işçiler tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı\'nın akrabası ve çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), ölü bulunan Sarı\'nın amcasının oğlu İskender Sarı\'ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip 3 çocuk babası çiftçi İskender Sarı\'yı gözaltına aldı. EŞİ \'ORTADAN KALDIRALIM\' DEDİ İDDİASI İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı\'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığını, Zekiye Sarı\'nın cep telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle Ali Sarı\'nın ilişkilerinden şüphelenmeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine de Zekiye Sarı\'nın, Ali Sarı\'yı öldürmesini istediğini iddia eden İskender Sarı, Zekiye Sarı, \'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım. Yoksa bizi köye rezil edecek\' diye cep telefonuma mesaj attı. Ali\'nin de tarlada çalıştığını söyledi. Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım dedi. ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİRLİKTE ÇAY İÇTİK İskender Sarı, ifadesinde öldürdükten sonra kuzeninin başında yaklaşık yarım saat ağladığını ve daha sonra Zekiye Sarı\'nın yanına gittiğini söyledi. Burada Zekiye Sarı\'nın çay demlediğini ileri süren İskender Sarı, Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonrada Zekiye\'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp ağladık. Zekiye\'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali\'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim dediği öğrenildi. ONDAN İNTİKAM ALMAK İSTEDİM Zekiye Sarı ise İskender Sarı ile olan ilişkisini itiraf edip Eşimin kadınlarla birlikte olduğunu biliyordum. Ondan intikam almak istedim. Ali, Cep telefonuma isimsiz olarak gelen bir mesajı gördü. \'Ben bu numarayı savcılığa verip kim olduğunu ortaya çıkaracağım\' dedi. O numarayı verseydi, bizim İlişkimizde ortaya çıkacaktı. Bende bundan korktum. İskender\'e mesaj atıp durumu anlattım. \'Ondan kurtul, bizi köye rezil edecek\' dedim dediği öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından İskender Sarı, Zekiye Sarı ve olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin Sarı dün adliyeye sevk edildi. İki sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mükremin Sarı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.