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(Görüntülü Haber) Eşinin işkence ettiği kadın önce bacağını sonra bebeğini kaybetti

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, eşi 29 yaşındaki Mustafa Aşık tarafından işkence edildikten sonra av tüfeğiyle vurulan ve sol bacağını kaybeden 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Çağlar Aşık’ın 5 aylık hamileliği bebeğin engelli olduğunun belirlenmes

09 Kasım 2017 19:19

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, eşi 29 yaşındaki Mustafa Aşık tarafından işkence edildikten sonra av tüfeğiyle vurulan ve sol bacağını kaybeden 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Çağlar Aşık’ın 5 aylık hamileliği bebeğin engelli olduğunun belirlenmesi nedeniyle sonlandırıldı. Acılı anne, ilk ve son kez sarıldıktan sonra bebeğini toprağa verdi.

Kıbrıs Mahallesi\'nde 25 Eylül gecesi meydana gelen olayda, Mehmet Ali Aşık, 1\'i erkek 3 çocuğunun annesi 7 yıllık eşi Çağlar Aşık\'ın ağzını bağlayıp tartaklayıp kollarından bıçakladı ve sol bacağına pompalı tüfekle ateş etti. Sol dizine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çağlar Aşık\'ın tedavi edildiği Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde parçalanan bacağı dizden kesildi.

Eşi tarafından vurulduğunda 3,5 aylık hamile olan kadın tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile beraber yaşamaya başladı.

Aşık’ın, hamileliği nedeni ile gittiği doktor kontrollerinde, karnındaki erkek bebeğin engelli olduğu belirlendi. Önceki gün Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi’nde yapılan operasyonla talihsiz kadının bebeği alındı. Aşık’ın son isteği üzerine hastane morgunda kucağına aldığı ve yaşasaydı adını ‘Mustafa’ koymak istediğini ifade ettiği bebek, aile tarafından Yeşilkent Mezarlığı\'na defnedildi.

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