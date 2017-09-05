(Görüntülü Haber) Eşini tabancayla vurdu, kızını alıp kaçtı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te 33 yaşındaki Mehmet Demir, boşanma aşamasındaki eşi 26 yaşındaki Elif Demir\'i tabancayla ateş ederek yaralayıp, 3 yaşındaki kızı Z.\'yi alıp kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Demir, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Demir\'in yaşadığı eve geldi. Burada eşi Elif ile tartışmaya başlayan Mehmet Demir, öfkelenince yanında bulundurduğu tabancayla Elif Demir\'e ateş açtı. Elif Demir vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Mehmet Demir ise kızı Z.\'yi yanına alıp plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Elif Demir, çevredekilerin silah seslerini duymasıyla çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Demir\'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boşanma aşamasındaki eşini yaralayıp kızını yanına alıp kaçan Mehmet Demir\'in yakalanması için çalışma başlattı.