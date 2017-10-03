T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 32 yaşındaki Özgür Meriç, sokakta tartıştığı kendisiyle aynı yaştaki eşi Hakkın Meriç'i 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı

03 Ekim 2017 00:40

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 32 yaşındaki Özgür Meriç, sokakta tartıştığı kendisiyle aynı yaştaki eşi Hakkın Meriç\'i 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Çevredeki işyerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk gözyaşlarına boğlurken, Özgür Meriç kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Özgür ve Hakkın Meriç çifti 8 yaşındaki oğulları ile birlikte yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında eşi Hakkın Meriç\'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hakkın Meriç\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Babasının, annesini bıçaklamasına tanık olan çocuk gözyaşlarını tutamazken, yakınları tarafından eve götürüldü. Olayı gören bazı mahalle sakinleri ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde eşini bıçaklayan Özgür Meriç\'in, elindeki bıçakla yerde yatan yaralı eşinin başında bir süre bekledikten sonra sakin adımlarla olay yerinden ayrıldığı görünüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Özgür Meriç\'i yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN Mustafa KANLI GAZİANTEP DHA GAZİANTEPMeriçHakkın MeriçOlayZeytinli MahallesiTartışmaVatandaşlarınDevlet HastanesiAcilBabasınınOlayıGörüntülerde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24