(Görüntülü Haber) Eşini öldürdükten sonra intihar eden polis, toprağa verildi

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde eşi, 33 yaşındaki Meryem Küpeli\'yi öldürdükten sonra intihar eden polis memuru, 37 yaşındaki Oğuzhan Küpeli, memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Suşehri ilçesi Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak\'taki Erer Apartmanı\'nın birinci katında oturan polis memuru Oğuzhan Küpeli, eşi Meryem Küpeli ile dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Polis memuru Küpeli, tartışma sırasında evde bulunan kayınvalidesi Dudu Çıtır ile oğlu ve kızını diğer odaya gönderdi. Oğuzhan Küpeli büyüyen tartışma sırasında eşi Meryem Küpeli’yi tabancayla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. İhbar izerine eve gelen polis ekipleri, Küpeli çiftinin cansız bedenlerini yerde buldu. Çiftin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyguluma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Oğuzhan ve Meryem Küpeli çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat\'ın Niksar ilçesine gönderildi. Polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin cenazesi, ilçe merkezindeki Keşfi Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından Niksar Bahçelievler Şeyhler Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Meryem Küpeli\'nin ise ilçeye bağlı Buz köyünde ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.