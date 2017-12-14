T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşini öldürdükten sonra intihar eden polis, toprağa verildi

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde eşi, 33 yaşındaki Meryem Küpeli'yi öldürdükten sonra intihar eden polis memuru, 37 yaşındaki Oğuzhan Küpeli, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi

14 Aralık 2017 18:40

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde eşi, 33 yaşındaki Meryem Küpeli\'yi öldürdükten sonra intihar eden polis memuru, 37 yaşındaki Oğuzhan Küpeli, memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Suşehri ilçesi Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak\'taki Erer Apartmanı\'nın birinci katında oturan polis memuru Oğuzhan Küpeli, eşi Meryem Küpeli ile dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Polis memuru Küpeli, tartışma sırasında evde bulunan kayınvalidesi Dudu Çıtır ile oğlu ve kızını diğer odaya gönderdi. Oğuzhan Küpeli büyüyen tartışma sırasında eşi Meryem Küpeli’yi tabancayla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. İhbar izerine eve gelen polis ekipleri, Küpeli çiftinin cansız bedenlerini yerde buldu. Çiftin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyguluma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Oğuzhan ve Meryem Küpeli çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat\'ın Niksar ilçesine gönderildi. Polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin cenazesi, ilçe merkezindeki Keşfi Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından Niksar Bahçelievler Şeyhler Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Meryem Küpeli\'nin ise ilçeye bağlı Buz köyünde ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZNİKSAR Tokat DHA SİVAS SuşehriMeryem KüpeliOğuzhan KüpeliTokat NiksarSuşehriGönüloğlu MahallesiSokak Erer ApartmanıPolisKüpeliDuduMeryem KüpeliyiSivas CumhuriyetAraştırmaUyguluma HastanesiOtopsinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24