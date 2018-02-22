(Görüntülü Haber) Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın davasında avukatı salonu terk etti

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de, 13 Mayıs 2016\'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat\'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan Ali Rıza Özpolat\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Karar aşamasına gelinen davada, sanık avukatı Mustafa Özdemir soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedilince duruşma salonunu terk etti. Mahkeme, bir sonraki celseye avukatın çağrılmasına gelmezse barodan avukat istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Halide Özpolat\'ın kızı Zekiye Kaya, \"Annem hiç hak etmediği şekilde hunharca öldürüldü. Bu davanın arkasında duracağım. Cezasını almasını istiyorum\" dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16. duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat getirildi. Maktül Halide Özpolat\'ın kızı Zekiye Kaya ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukat ve üyeleri de izledi. ŞİKAYETÇİ AVUKATI: OLAYDA İNDİRİM SEBEBİ YOKTUR 25 Ocak\'ta savcı tarafından verilen mütalaada sanık Ali Rıza Özpolat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmesine karşı beyanları sorulan şikayetçi avukatı İpek Bozkurt, \"Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Olayda herhangi bir indirim sebebinin bulunmadığı kanaatindeyiz\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mütalaa yönünde karar verilmesini talep etti. SANIK AVUKATI: AİLE BAKANLIĞI\'NIN BU TARAFTA OLMASI LAZIM Sanık avukatı Mustafa Özdemir ise, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak \"Tanıklarımız müvekkilin haksız tahrik indiriminden yararlanmasını sağlayacak bilgilere sahiptirler. Ayrıca müvekkilimin ceza ehliyetine ilişkin raporun da yeterli inceleme yapılmadan verildiği kanaatindeyiz. Ayrıca olaydan önce son bir yıl içerisinde evini eşinin üzerine geçirmiştir. Müvekkilin eşine karşı en küçük bir güvensizliği bile yoktur. Bu davada kadın kısmını bir yana bırakıyorum, Aile Bakanlığı\'nın bu tarafta olması lazım. Müvekkil 15 yıldır gittiği her hastanede \'Beni takip ediyorlar, öldürmek istiyorlar\' diyor. Böylesine hasta bir adam cep telefonundan tehditler alıyor. Bir bakıyoruz, müvekkili kendi kızı bir başkasına telefondan arattırıp tehdit ettiriyormuş. Böyle hasta bir adamın üstüne böyle gidiliyorsa sonuç böyle olur. Bu adam silah almışsa müştekiler yüzünden almıştır\" diye konuştu. SANIK AVUKATI SALONU TERK ETTİ Mahkeme heyeti, yeterince tanık dinlenildiğini belirterek tanık dinlenmesi yönündeki ve diğer taleplerin reddine karar verdiği sırada, sanık avukatı Mustafa Özdemir kendisinin yeterince dinlenmediğini ileri sürerek duruşma salonunu terk etti. DURUŞMA ERTELENDİ Bunun üzerine karar çıkması beklenen duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 2 yıldır süren davada birçok hususun dile getirildiği hukuki duruma etki etmeyecek yeni talepler ileri süren ve karar verileceği sırada taleplerinin gerekçelerini yeterince izah edemediğini ileri sürerek duruşma salonundan ayrılan sanık avukatı Mustafa Özdemir\'e bir dahaki celseye katılması için çağrı kağıdı gönderilmesine ve katılmama yönünde tavır gösterirse barodan avukat tayin edilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi. BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, sanığın defalarca eve silah aldığını, üçüncü defa sanığın silah aldığını belirterek \"Diğer iki silah aile tarafından bulunup yok edilmiştir. Öldürülmesin, kadın yaşayabilsin diye. Üçüncü ne yazık ki gözlerinden kaçmıştır. Adam hunharca Halide kardeşimizi öldürmüştür\" dedi. Avukat İpek Bozkurt ise sanığın kısa bir süre önce tapuda gayrimenkul devri işlemleri yaptığını belirterek \"Aslında bu erkeklerin aklının sağlığı çok yerinde. Evlerine internet üzerinden sailah da alabilecek kadar akılları yerinde. Ve karısını öldürüyor\" dedi. Sanık avukatının \"Aile Bakanlığı avukatı yanlış yerde duruyor, erkeğin yanında durmalıydı\" şeklindeki sözlerini de eleştiren avukat Bozkurt, \"Bakanlık doğru yerdeydi. Öldürülen kadının çocuklarının yanındaydı\" diye konuştu. Maktülün kızı Zekiye Kaya ise \"Artık cezasının kesilmesini istiyorum. Artık kadın cinayetlerine yeter diyorum. Annem hiç hak etmediği şekilde hunharca öldürüldü. Bu davanın arkasında duracağım. Cezasını almasını istiyorum\" dedi.