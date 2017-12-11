(Görüntülü Haber) Eşine kızdı, kendini tabancayla bacağından vurdu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da iddiaya göre ev taşıdıktan sonra eşi Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş, tabancayla kendini sağ bacağından vurarak yaraladı. Solmaz Ateş, \"Bana annenin evine git, yoksa seni vuracağım dedi. Beni vurmak istedi. Ben annemin evine gidince kendini vurmuş\" dedi. Olay, saat 21.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kiraladığı yeni eve taşınan 48 yaşındaki Akif Ateş, ev taşıma işi bittikten sonra kardeşiyle alkol almaya başladı. Bir süre sonra eşi 47 yaşındaki Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş eşine \"Annenin evine git, yoksa seni vuracağım” diye tehdit etti. Bunun üzerine Solmaz Ateş, annesinin evine gitti. Akif Ateş, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kendini sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Akif Ateş, kardeşinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Akif Ateş\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı haber aldıktan sonra hastaneye gelen Solmaz Ateş, \"Bugün ev taşıdıktan sonra ben mutfakta iş yapıyordum. Eşim o sırada neye kızdıysa, geldi bana \'seni vuracağım\' dedi. Bende siniri geçsin diye annemlere gittim. O sırada kendini vurmuş. Beni vurmak istedi. Annenlere git dedi. Annenlere gitmezsen seni vuracağım dedi. Ben de siniri yatışsın dedim. Alkol aldı dedim gittim.\" dedi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.