(Görüntülü Haber) Eşinden boşanan 2 çocuk annesi kendini astı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Gülay Karadeve, kendini evinin tavanına asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Huzur Mahallesi 13\'üncü Sokak\'taki Birlik Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Gülay Karadeve, iddiaya göre 2 çocuğunu yakınlarına bıraktı. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öğrenilen Karadeve, evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır ipiyle kendini tavana astı. Genç kadından haber alamayan yakınları, kontrol için geldikleri evinde Karadeve\'yi tavana asılı şekilde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeve\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Gülay Karadeve\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.