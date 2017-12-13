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(Görüntülü Haber) Eşi ve oğlunu kaynar su ile haşladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da Zeynel D

13 Aralık 2017 00:19

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da Zeynel D. (37), akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi Emine Ayşe D. (35) ile o oğlu Süleyman D.nin (17) üzerine sıcak su döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Zeynel D. gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.

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