(Görüntülü Haber) Eşi gelince intihardan vazgeçti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde evden uzaklaştırılan Garip Ç. (34), 4 katlı binaya çıkıp, intihar etmek istedi. Polisin olay yerine getirdiği eşiyle yarım saat konuştuktan sonra intihardan vazgeçen Garip Ç., apartmandan kol kola çıktığı eşine ağlayarak, \"Mutluluğumuz içindi\" dedi.



Manavgat\'ta bir süredir işsiz olan Garip Ç., ekonomik nedenler yüzünden şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açmaya hazırlanan eşini boşanmaktan vazgeçiremedi. Garip Ç., Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi\'ndeki 4 katlı binanın üst katına çıktı. Üst kattan bir ayağını boşluğa doğru uzatan Garip Ç., cep telefonuyla eşini arayıp, intihar edeceğini söyledi. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



EŞİYLE KOL KOLA İNDİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, Garip Ç.\'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis, olay yerine getirdiği eşini Garip Ç.\'nin yanına çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından Garip Ç., eşi ve polisler eşliğinde binadan indi. Eşiyle kol kola dışarı çıkan Garip Ç.\'nin ağlayarak, \"Mutluluğumuz içindi\" dediği duyuldu. Garip Ç., daha sonra eşiyle beraber ambulansa alınarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.