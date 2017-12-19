T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşi gelince intihardan vazgeçti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evden uzaklaştırılan Garip Ç

19 Aralık 2017 20:37

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde evden uzaklaştırılan Garip Ç. (34), 4 katlı binaya çıkıp, intihar etmek istedi. Polisin olay yerine getirdiği eşiyle yarım saat konuştuktan sonra intihardan vazgeçen Garip Ç., apartmandan kol kola çıktığı eşine ağlayarak, \"Mutluluğumuz içindi\" dedi.

Manavgat\'ta bir süredir işsiz olan Garip Ç., ekonomik nedenler yüzünden şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açmaya hazırlanan eşini boşanmaktan vazgeçiremedi. Garip Ç., Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi\'ndeki 4 katlı binanın üst katına çıktı. Üst kattan bir ayağını boşluğa doğru uzatan Garip Ç., cep telefonuyla eşini arayıp, intihar edeceğini söyledi. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİYLE KOL KOLA İNDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, Garip Ç.\'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis, olay yerine getirdiği eşini Garip Ç.\'nin yanına çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından Garip Ç., eşi ve polisler eşliğinde binadan indi. Eşiyle kol kola dışarı çıkan Garip Ç.\'nin ağlayarak, \"Mutluluğumuz içindi\" dediği duyuldu. Garip Ç., daha sonra eşiyle beraber ambulansa alınarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGATAntalya DHAANTALYA ManavgatGaripPolisinManavgatYukarı Hisar MahallesiCaddesiEşininEŞİYLE KOL KOLABüyükşehir BelediyesiPolisYaklaşıkEşiyle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24