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(Görüntülü Haber) Eşi evi terk edince intihar etti

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde 39 yaşındaki Selim Haşhaş, tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine göğsüne dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti

02 Ekim 2017 20:26

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde 39 yaşındaki Selim Haşhaş, tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine göğsüne dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Olay saat 15.30 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Mine Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda işçi olarak çalışan Selim Haşhaş dün gece eşi ile tartıştı. Bunun üzerine eşi 3 çocuğunu yanına alarak ablasının yanına gitti. Bunalıma giren Selim Haşhaş, göğsüne dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan komşuları, polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca, çağrılan itfaiye ekibi balkondan eve girerek kapıyı açtı. 112 Acil ekibi yerde kanlar içerisinde yatan Selim Haşhaş\'a müdahalede bulundu. Selim Haşhaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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