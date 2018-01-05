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(Görüntülü Haber) Eşi evi terk edince direğe çıkıp intihar etmek istedi

BURSA (DHA) BURSA'nın Karacabey ilçesinde aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki T

05 Ocak 2018 17:00

BURSA (DHA) BURSA\'nın Karacabey ilçesinde aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki T.B., eşinin ikna çabaları sonucu intihar girişiminden vaz geçerek direkten indirildi. Eşi Y.B.\'nin evi terk ettiğini ileri sürerek dün gece saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Alanında bir aydınlatma direğine çıkan T.B. intihar girişiminde bulundu. Çevrede önlem alan emniyet ekiplerinin yanı sıra ambulans da hazır bulunurken itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerekli önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat direkte kalan T.B.\'yi ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine olay yerine gelen eşi Y.B.\'nin çabaları sonunda intihar girişiminden vazgeçen T.B. itfaiye aracının merdiveniyle direkten indirildi. T.B. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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