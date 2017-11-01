(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta kadın cinayeti

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT\'ta bir kadın aracının içinde kocası tarafından vurularak öldürüdlü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Esenyurt\'ta eşinin aracını otomobiliyle takip eden koca, eşinin aracının durduğu sırada araçtan inip aracın camını kırarak ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1922 Sokak üzerine gelen Şenay Akdoğan(35) isimli kadın bir marketten alışveriş yapmak için aracını durdurdu. İhsan Akdoğan ise eşini takip ederek peşinden geldi. Aracını Şenay Akdoğan\'ın otomobilinin yakınında durduran İhsan Akdoğan araçtan indi ve eşinin aracına gelip camını kırdıktan sonra belinden silahını çıkarıp ateş etti. Daha sonra geldiği araca binen İhsan Akdoğan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şenay Akdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TEK EL ATEŞ EDİP GİDİYOR Olayın olduğu yerde bulunan marketin sahibi Sinan Yıldız, \"Kadın önce araba ile yaklaştı. Bizim çıraklardan çakmak istedi. O sırada yanına yaklaşan bir araç ile tartışma yaşıyorlar. Tabi bu esnade adam silahını çıkararak camı kırıp tek el ateş edip gidiyor. Saat 22:00 sıralarında oldu. Ben burada market sahibiyim. Ateş eden kişi çok ağır bir şekilde gitti, eski eşiymiş zaten. Güvenlik kamera görüntüleri var, polis arkadaşlara verdik görüntüleri\" dedi. POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Her detayı inceleyen polis ekipleri Şenay Akdoğan\'ın kullandığı aracın üzerinde titizlikle parmak izi çalışması yaptı. Saldırı sırasında marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheli eşi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Poli ekiplerinin çalışması yaklaşık 2.5 saat sürdü. İncelenmenin ardından Şenay Akdoğan\'ın aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheli eşi yakalamak için çalışma başlattı.