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(Görüntülü Haber) Esenyurt Belediyesi'nden engelli askerlere destek

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta temsili olarak bir günlük askeri hizmete çağrılan engelli vatandaşlara kına gecesi düzenlendi

10 Mayıs 2018 20:41

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta temsili olarak bir günlük askeri hizmete çağrılan engelli vatandaşlara kına gecesi düzenlendi. Esenyurt Belediyesi nikah sarayı salonunda yapılan temsili askerlik öncesi kına gecesine Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, engelli temsili askerler ve vatandaşlar katıldı.  


 

Gecede mehter takımı bir konser verdi, türküler söylendi, halaylar çekildi. Başkan Alatepe, sahne alan sanatçıyla birlikte türkü söyledi. Kına gecesinde Alatepe, temsili engelli askerlerin eline geleneksel olarak yapıldığı üzere kına yaktı.


 

“TÜRK MİLLETİ, ENGELLİ DE OLSA ASKERLİK YAPAR “


 

Belediye Başkanı Alatepe, engelli vatandaşlara yaşatılan temsili askerlik duygusunun önemli olduğunu belirterek, “Türk insanı kaç yaşında olursa olsun, sağlam veya engeli olsun, kadın olsun erkek olsun, yeri geldiğinde vatan için seve seve canını verir. Engellilere maaş uygulaması başlatan, onlara evde bakım hizmetini ilk veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Biz de onu örnek alıyoruz” dedi.


 

Sosyal belediyeciliğe ve ihtiyaç sahiplerine en çok bütçeyi ayıran belediye olduklarını vurgulayan Başkan Alatepe, “İhtiyaç sahiplerine yardım için ESKART’ı çıkardık. Yardımlarımız artık karta taşındı. Bu kartla ihtiyaç sahipleri gıda, kırtasiye, okul önlüğü, giyim gibi her türlü ihtiyaçlarını ilçede belirlenen dükkanlardan temin edebilecekler” şeklinde konuştu.


 

Kına töreni için özel kamuflaj kıyafeti giyen engelli askerler, yarın Hasdal Kışlası’nda bir günlük temsili askerlik yapacaklar.

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