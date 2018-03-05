(Görüntülü Haber) Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Esenyurt Belediyesi\'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.