(Görüntülü Haber) Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri (1)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu
05 Mart 2018 14:06
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Esenyurt Belediyesi\'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.
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