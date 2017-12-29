(Görüntülü Haber) Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma; 2 ölü,1 yaralı (7)

Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ - İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,(DHA) Esenler\'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Esenler\'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun Eyüp Sedat Koçer\'in silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. KUYUMCU HASTANEDE ÖLDÜ Tedavi altına alınan Eyüp Sedat Koçer de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 2\'ye yükseldi. YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor. ÇAY İÇMİŞLER... Soyguncuların olaydan yaklaşık yarım saat önce de bir kahvehaneye gelerek çay alıp ayrıldıkları çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki soygunculardan bereli olanı öldü. Diğeri ise polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.