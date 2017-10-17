(Görüntülü Haber) Erzurum'da şehit acısı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi memleketi Erzurum\'a getirildi. Havalimanında yakınları ile birlikte şehit eşinin cenazesini bekleyen Ayşegül Gezer, \"Dün şehit haberlerini izledim. \'Allahım acısını kimseye gösterme\' dedim. Yandım Adem. Ben seni çok sevdim Adem\" dedi.



Şehit düşen 26 yaşındaki 2 yıllık Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi bugün saat 10.30\'da asker uçakla Erzurum\'a getirildi. Protokol ve şehit yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenaze, konvoy eşliğinde Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürülerek burada son kez ailsine gösterildi.



Zeynep- İmran Gezer çiftinin 1\'i kız 3 erkek çocuğunun en büyüyüğü olan Adem Gezer, bir süre önce izinli olarak evine geldi. Bir yıllık evli olan Adem Gezer, oparasyon olduğu için komutanları tarafından 2 gün önce birliğine çağrıldı. Bu sabah şehit düşen Gezer\'in cenazesi ikindi vakti kılınacak namaz sonrası Kars Kapı Şehitliği\'nde defnedilecek.



Cenazeyi beklerken gözyaşlarını tutamayan yakınlarına \"Vatan sağolsun\" diyen şehit eşi Ayşegül Gezer, \"Başımız dik duracak. Ademim kahramanca şehit oldu. O en güzel mertebede. Dün şehit haberlerini birbir izledim. \'Allahım acısını kimseye gösterme\' dedim. Yandım Adem. Ben seni çok sevdim Adem\" dedi.



Bu arada şehit haberinden sonra Palandöken İlçe Emniyet Amirliği\'nin açılışı ile Büyükşehir Belediyesi\'nin toplu açılış törenleri iptal törenleri iptal edildi.