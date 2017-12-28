T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)  Erzurum'da şaşırtan sıcaklar

    Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da bu yıl aralık ayında yaşanan sıcaklık, vatandaşları şaşırtıyor

28 Aralık 2017 16:39

 

 

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum\'da bu yıl aralık ayında yaşanan sıcaklık, vatandaşları şaşırtıyor. 

Kış aylarındaki aşırı soğuk havası ile bilinen Erzurum\'da yaklaşık 2 haftadır hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen yıl aralık ayında yoğun kar yağışı yaşanırken, bu yıl ise kent merkezinde kar yok. Hava sıcaklığının geçen sene bu dönemlerde sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte 700\'e yakın da köy yolu kapalıydı. Bu yılın aralık ayında ise en düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken tek bir köy yolu bile kapalı değil. Sıcaklık ise gün içerisinde 2-3 dereceyi buluyor. Erzurumlular aralık ayında hiç alışkın olmadıkları şekilde gün içerisinde park ve bahçeleri dolduyor. Oyun parklarını dolduran çocuklar ilk kez karlı zeminde değil, salıncak, kaydıraklarda eğlenmenin keyfini yaşıyor. Parkta oturanlardan Murat Kargın, \"Şimdi batıda kar, doğuda güneş var. Biraz da onlar üşüsün biz güneşin keyfini çıkaralım. Bu sıcaklar bizi şaşırtıyor. Hiç böyle bir aralık ayı geçirmemiştik. İnşallah yıl sonunu böyle geçiririz\" dedi.

Geçen yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olduğunu belirten Meteoroloji uzmanları, bu yıl ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Yıl sonuna kadar kar yağışının beklenmediğini aktaran uzmanlar, hava sıcaklığının belli bir süre daha böyle gideceğini açıkladı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PARDELİERZURUM DHA TÜRKİYEErzurumGeçenHavaBuSıcaklıkErzurumlularOyunParktaMurat KargınBirazHiçMeteorolojiYıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24