(Görüntülü Haber)  Erzurum'da şaşırtan sıcaklar

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum\'da bu yıl aralık ayında yaşanan sıcaklık, vatandaşları şaşırtıyor.



Kış aylarındaki aşırı soğuk havası ile bilinen Erzurum\'da yaklaşık 2 haftadır hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen yıl aralık ayında yoğun kar yağışı yaşanırken, bu yıl ise kent merkezinde kar yok. Hava sıcaklığının geçen sene bu dönemlerde sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte 700\'e yakın da köy yolu kapalıydı. Bu yılın aralık ayında ise en düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken tek bir köy yolu bile kapalı değil. Sıcaklık ise gün içerisinde 2-3 dereceyi buluyor. Erzurumlular aralık ayında hiç alışkın olmadıkları şekilde gün içerisinde park ve bahçeleri dolduyor. Oyun parklarını dolduran çocuklar ilk kez karlı zeminde değil, salıncak, kaydıraklarda eğlenmenin keyfini yaşıyor. Parkta oturanlardan Murat Kargın, \"Şimdi batıda kar, doğuda güneş var. Biraz da onlar üşüsün biz güneşin keyfini çıkaralım. Bu sıcaklar bizi şaşırtıyor. Hiç böyle bir aralık ayı geçirmemiştik. İnşallah yıl sonunu böyle geçiririz\" dedi.



Geçen yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olduğunu belirten Meteoroloji uzmanları, bu yıl ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Yıl sonuna kadar kar yağışının beklenmediğini aktaran uzmanlar, hava sıcaklığının belli bir süre daha böyle gideceğini açıkladı.

