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Spor

(Görüntülü Haber) Erzurum'da karnaval gibi şampiyona

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Palandöken'de düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası başladı

20 Ocak 2018 19:48

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Palandöken\'de düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası başladı. Sporcular zorlu parkuru birinci tamamlayabilmek için rampalardan bir kuş gibi uçtu. Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle bu sabah eleme turları ile başlayan şampiyonaya, Türkiye ile birlikte Almanya, Fransa, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, İspanya, ABD, Polonya, Rusya, İtalya, Çekya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İsviçre\'den 66\'sı erkek, 31\'i kadın olmak üzere toplam 97 sporcu katıldı. Büyük bir çekişme ile geçen eleme turlarının ardından finale geçildi. Türk sporcularının dereceye giremediği şampiyonada ödül alanlara madalyaları Vali Seyfettin Azizoğlu, Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi. Şampiyona için Türkiye\'nin dört bir tarafından Palandöken\'e gelen izleyiciler zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşadı. Parkurlarda kıyasıya yarışan ve rampalarda bur kuş gibi uçan sporcular varış çizgisinde sevinçlerini çığlıklar atarak paylaştı. Erzurumlular Palandöken\'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi. Sporcularla yakından ilgilenen Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum\'un olimpiyatlara hazır olduğunu söyledi. Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Vali Azizoğlu, \"Erzurum\'da yapılan dünya şampiyonasını milyonlarca kişi televizyonların karşısında canlı olarak izledi. Hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları\" diye konuştu.

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