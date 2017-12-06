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(Görüntülü Haber) Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

KARS'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

06 Aralık 2017 16:14

KARS\'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki olumsuz hava koşulları akşam etkili olan sis ve ardından başlayan kar yağışıyla kendini gösterdi. Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı etkiledi. Karslılar güne beyaz örtüyle başlarken iş yerlerine ve okula giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yolda kalan bazı araçları vatandaşlar iteleyerek ilerlemesini sağladı. Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise kar yağışını normal karşıladıklarını ve mevsim koşullarına göre giyinmenin önemine dikkat çekti. Bazı uçak seferleri iptal edildi AĞRI\'DA BEYAZA BÜRÜNDÜ Ağrı\'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ağrı\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Etkisini kısa sürede arttıran kar, hayatı adeta durma noktasına getirirken, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre 4 köy yolunun kapandığı bildirildi. Kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceği bekleniyor.

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