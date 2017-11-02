(Görüntülü Haber) Erzurum'da dana etinde düşüş yok

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarında düşüş olacağı açıklamasının ardından Erzurum\'da dana etinde henüz düşüş yaşanmadı. Koyun etinde 5-6 liralık düşüş yaşanırken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, dana etinde ilerleyen günlerde 3 liralık bir düşüş olacağını bildirdi. Kasaplarda dana kıyma 38, dana kuşbaşı 40 liradan satılırken, Et ve Süt Kurumu\'nda dana kıyma 28.75 liradan satılılıyor.