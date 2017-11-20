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(Görüntülü Haber) Erzurum, 'huzur' için didik dikik arandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü'nün sokakları suçlulardan temizlemek amacıyla başlattığı 'huzur' operasyonları sürüyor

20 Kasım 2017 16:41

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü\'nün sokakları suçlulardan temizlemek amacıyla başlattığı \'huzur\' operasyonları sürüyor. Merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerindeki operasyonlara katılan 300 polis, her yeri didik didik aradı. Şehrin dört bir tarafını kuşatan polis, şüpheli görülen araç ve yayaları durdu. Araçları kontrol edip, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Asayiş, narkotik, TEM ve Trafik Müdürlüğü ekipleri özellikle okul önlerinde şüpheli şahıslar ve okul çevrelerindeki bazı iş yerlerinde denetimler yaptı. Ekipler, hırsızlık şebekeleri ile uyuşturucu satıcılarının kullandığı parklarda arama yapıp, kahvehanelerde arananlara yönelik kimlik kontrolü yaptı. Okul önlerinde görev alan polisler, öğrenci servislerini de tek tek durdurup kontrol etti. Çocuklardan emniyet kemeri takmaları isteyen polis kemeri takmasını bilmeyenlere de öğretti. Gün boyu operasyonlarını sürdüren polis park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet, oyun salonları ve bunun gibi yerleri de denetledi. Polisin yaptığı son bir aylık operasyonlarda 362 kişi yakalandı, 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkıdan bozma tabanca, 2 pompalı tüfek, 11 kuru sıkı tabanca, 167 bıçak, 10 muşta, 68 fişek, 564 gram esrar 6,7 gram bonzai ele geçirildi. Bir kişiye maksat dışı bıçak, 1 kişiye de elektro şok cihazı taşımam suçundan 227 lira para cezası kesildi.

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