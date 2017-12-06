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(Görüntülü Haber) Erzincan'daki kazalar Mobeselere takıldı

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da son 1 ay içinde kentin çeşitli noktalarında meydana gelen 11 trafik kazası, mobese kameraları ile saniye saniye görüntülendi

06 Aralık 2017 16:16

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN\'da son 1 ay içinde kentin çeşitli noktalarında meydana gelen 11 trafik kazası, mobese kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı. Kent merkezinde Dörtyol, Askerlik Şubesi, Demirkent ile Tedaş kavşaklarında meydana gelen ve sürücülerin aşırı hız ile dikkatsizliğinden kaynaklanan trafik kazaları, kameralarla kaydedildi. Dörtyol Kavşağında karşıya geçmek isteyen yaşlı bir şahsa otomobilin çarpması ile Askerlik Şubesi Kavşağında otomobilin motosiklete çarpma anı saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı, can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

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