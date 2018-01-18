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(Görüntülü Haber) Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

18 Ocak 2018 02:57

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40’ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi\'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Onlarca araç dinlenme tesislerine sığındı. Etkisini gittikçe arttıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için seferber olurken, Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, havanın düzelmesini bekleyeceklerini söylediler.

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