(Görüntülü Haber) Erzincan'da Drone'lu kurban yakalama timi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN Belediyesi\'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu \'kurban timi\' hazırlıklarına başladı. Havadan drone ile takip edilen kurbanları atlı, ATV motosikletli kurban timi müdahale edecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Belediye tarafından oluşturulan 12 kişilik kurban yakalama timi antrenmanlarına başladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirmek amacı ile oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik yaparak kement atarak hazırlıklarını sürdüren tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de aldı. Atlı ve ATV motosikletli personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen \'drone\' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV motosikleti aracı ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini biraz daha güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bu seneki ekip içerisinde dronlarımız, atlı birliklerimiz, ATV dediğimiz arazi aracımız ve 12 kişilik bir yakalama timi Kurban Bayramı\'na kadar eğitimlerini devam ettirecek. Bu süre içerisinde bu timimize ulaşmak isteyenler, \'Alo 153\' hattını kullanabilir. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Temennimiz insanlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban Bayramını sonuçlandırmalarıdır. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır. Her zaman Erzincanlı hemşerilerimizin yanındayız.”