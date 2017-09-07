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(Görüntülü Haber) Erzincan’da cinayet

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - KIZILAY Mahallesi’nde bir evin bahçesinde genç bir erkek cesedi bulundu

07 Eylül 2017 14:49

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - KIZILAY Mahallesi’nde bir evin bahçesinde genç bir erkek cesedi bulundu. Vücudunda dayak ve kesici alet izi olduğu tespit edilen gencin cesedi olay yerindeki inceleme ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, dün akşam Kızılay Mahallesi 1003\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil bir evin bahçesinde koltuğun üzerinde hareketsiz ve vücudunun belden yukarısı çıplak erkek cesedi görenler durumu Emniyet güçlerine bildirdi. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede gencin darp ve kesici aletle ile yaralanma sonucu öldüğünü tespit etti.

Cesedin şehir dışında yaşayan 22 yaşındaki Arif Polat’a ait olduğu ifade edilirken ailesine ait evi kiraya vermek için Erzincan’a geldiği öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından, ceset otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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