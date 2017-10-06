(Görüntülü Haber) Erzincan’da 6 ayda 934 kaçak yakalandı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da son altı ay içinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 934 kaçak yakalandı. Erzincan’da önceki gün yol kenarına bırakılan yabancı uyruklu 84 kaçak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar sağlık ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından yasal işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar, işlemin ardından serbest bırakıldı. 2 BİN DOLAR PARA ÖDÜYORLAR Ülkelerini savaş ve açlık nedeniyle terk eden kaçaklar, İran üzerinden 18-20 gün süren yolculuğun ardından Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ne ulaşıyorlar. Yaşları 16-30 arasında değişen göçmenler günlerce yürüdükten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçiş yapıyorlar. İstanbul\'a gitmek için kişi başı 2 bin dolara kadar ücret ödeyen kaçaklar, çoğu zaman İstanbul’a ulaşamıyor. 50-60 kişilik otobüslerde kimi zaman 200 kişiyi taşıyan kaçakçılar, araçlar arıza yapınca ya da göçmenleri yolda bırakarak kaçıyor. 934 KAÇAK YAKALANDI Göçmen ticaretinin yolu üzerinde bulunan Erzincan’da mayıs ayından itibaren çoğunluğu Afgan olmak üzere Pakistan ve çeşitli ülkelerden toplam 934 kaçak yakalandı. Yorgun ve bitkin halde ele geçirilen kaçaklar bir süre misafir edilerek sağlık ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne getirilen kaçaklar buradaki işlemin ardından serbest kalıyor.