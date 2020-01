(Görüntülü Haber) Erzincan Lisesi 'Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu' açıldı (1)

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU- Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- AYDIN Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 1958 yılında mezun olduğu Erzincan Lisesi’nin, çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımını üstlendiği \'Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu\' düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner duygulu anlar yaşadı. Erzincan Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılanan heyet, buradan Hükümet Konağı\'na geçip, Vali Ali Arslantaş\'ı makamında ziyaret etti. Bir süre burada Vali Arslantaş\'la görüşen heyet, daha sonra açılışın yapılacağı Atatürk Mahallesi\'ndeki Erzincan Lisesi\'ne geçti. Kurulduğu günden bu yana tüm çalışmalarını eğitim odağında sürdüren Aydın Doğan Vakfı, bu alandaki faaliyetlerine yenisini daha ekledi. Kurucu ve Onursal Başkan Aydın Doğan’ın da mezun olduğu, Erzincan Lisesi’nin çok yönlü ihtiyaçlarının karşılamak üzere geçen aylarda temel atma töreni gerçekleştirilen \'Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu’nun açılışı yapıldı. Açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı AK Parti\'li Cemalettin Başsoy, 3\'üncü Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bahri Bayram, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Baro Başkanı Adem Aktürk ile Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Posta Gazetesi Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Vural, Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Erol Çamur, Candan Fetvacı, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Hürriyet Gazetesi Yazarı Melis Alphan, Hürriyet Eğitim Editörü Nuran Çakmakçı ve öğrenciler katıldı. Tören, halk oyunları gösterisi ile başladı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler adına konuşma yapan 11\'inci sınıf öğrencisi Tuba Nur Bulut, böyle bir okulda okudukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Bulut, şöyle dedi: \"Okulumuzda sadece eğitim değil, her türlü sosyal etkinlik ve faaliyetlerde aktif olarak rol alma şansı buluyoruz. Öğrenci merkezimizi hayata geçiren ve hayallerimizi gerçekleştiren Sayın Aydın Doğan mezun olduğu okuluna olan vefasını somut ve net bir şekilde göstererek bizlere örnek olmuştur. Bu manada kendilerine ve Aydın Doğan Vakfı yetkililerine gönülden ve yürekten teşekkürlerimizi arkadaşlarım olan Erzincan Lisesi öğrencileri adına sunmaktan onur ve gurur duymaktayım. Temel atma töreninde burayı eskitene kadar kullanıp hep ileri doğru adımlar atmaya söz vermiştik. Eğitim ve öğretime verdikleri önemin ve desteğin somut örneği olan bu binada yapacağımız her türlü faaliyet, ileride bizim de okulumuz için bir tuğla dahi koymak adına bu gün burada bize örnek olan Sayın Doğan\'a vefamızın bir simgesi olacaktır. Dolayısıyla bu bina sadece bir taş mekan değil ileride vatanına faydalı olacak olan öğrencilerin ideallerinin aynasıdır.\" Erzincan Lisesi\'nin aile tarihinde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ise rahmetli amcası Hüsrev Doğan ve babası Aydın Doğan\'ın doğdukları Gümüşhane Kelkit\'te okul olmadığı için Erzincan\'da okuduklarını anımsattı. Babasından Erzincan ve Erzincan Lisesi hikayelerini dinleyerek büyüdüklerini aktaran Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi: \"Bugün dahi babam Erzincan\'ı ve bu liseyi özlemle hatırlar, anılarını anlatır. O dönemde memleketi Kelkit\'te lise olmadığı için eğitimine devam için Erzincan Lisesini seçen babam, sadece Erzincan\'ın Kelkit\'e yakınlığından dolayı değil, bu lisenin ününü duyduğu için tercihini bu şekilde yapmıştı. Bu tarihi lise, babam da dahil 15 bine yakın mezun vermiştir ve Türkiye\'nin dört bir yanında üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler ile valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, gazeteciler ve iş adamları yetiştirerek bu haklı üne sahip olmuştur. Çalışmalarımızda eğitim ve özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda yoğunlaşıyoruz. Devletimizden aldığımız güçle, iş ortaklarımızın katkılarıyla, Doğan Grubu olarak yürüttüğümüz \'Baba Beni Okula Gönder\' projemiz bir eğitim seferberliğine dönüştü. Bu seferberlik, devlet, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile toplumsal bir problemi çözme açısından tüm dünyada örnek gösterilen bir başarı haline geldi. Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranında, projelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük çabası ve sivil toplumun katkısı ile büyük bir artış sağlandı. Kız ve erkek çocukları arasında okullaşma oranları açısından ciddi bir fark artık kalmadı. Yaptırdığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na devrettiğimiz 33 kız öğrenci yurdu ile de bu sürece katkı sağlamaya devam ettik. \'Baba Beni Okula Gönder\' kapsamında 300 bin destekçimizle kız çocukları için 50 bin eğitim bursu sağladık. Ancak eğitimdeki ihtiyaçlarımız sonsuz. Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliğini ve nitelikli eğitim seviyesini daha da iyi sağlamaya devam etmemiz gerekiyor. Bu büyük atılımı sadece devletimizin kaynakları ile gerçekleştirmeyi beklemek mümkün değil. Bunu devletimizin desteği ile özel sektörün, imkanı olan bireylerin, vakıfların ve sivil toplumun elbirliği yapması gerektiğine inanıyorum. Bu düşünce ile biz vakıf olarak şimdi eğitim burslarımızı arttırıyor ve özellikle kızlarımızın mühendislik ve hukuk alanlarında eğitimini kolaylaştırmak için üniversite bursları veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Aydın Doğan Konferans Salonu ve Öğrenci Merkezi\'nin daha kapsayıcı ve nitelikli eğitime katkı sağlayacağına inanıyorum.\" Hanzade Doğan Boyner, konferans salonunun sadece öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmekle kalmayıp, Erzincan\'ın bu alanlardaki ihtiyacının giderilmesine de yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, şöyle devam etti: \"Öğrenci merkezinin de bu lisede okuyan genç kardeşlerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. 10\'dan fazla bu bölgede okulumuz, yurtlarımız var. Bölgenin bizim için önemi çok fazla. Size Bu binayı armağan etmekten dolayı babam Aydın Doğan çok mutlu. Çünkü onun içinde çok büyük memleket sevgisi vardı. Bugün ona verilebilecek en değerli hediyeyi Tuba kardeşim söyledi. Tuba\'yı dinlerken \'Ne kadar iyi bir şey yaptık\' dedim.\" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de 2002\'den bu yana eğitimde Türkiye\'de çok ciddi gelişmeler olduğunu söyledi. Aydın Doğan Vakfı\'na teşekkür eden Erdem, şunları söyledi: \"Hazreti Hadimi; \'Kişi odur ki koyar dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser\' diyor. Bu dünyaya koyulan eserler vefa örneği. Aydın Doğan bu okulda okumuş, unutmuyor. Çok önemli bir vakıf kurmuş. Bir çok yörede yaşadığı yerlerde özellikle dikkatle bu eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Erzincan Lisesi\'nde okuduğu yılların hatırasına, bugünün gençlerine de böyle bir örnek davranışla. İnşallah öğrencilerimizde gelecekte bu vefa örnekleriyle, ülkelerine güzel hizmetler böyle eserler koyacaklar.\" Konuşmalar sonrası kurdele kesilerek Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu\'nun açılışı yapıldı. Okul korosu tarafından verilen müzik dinletisi beğeni topladı. Daha sonra okul içerisindeki İl Eğitim Tarihi Müzesi\'nin açılışı yapıldı. Babası Aydın Doğan\'ın fotoğraflarının ve diplomasından oluşan albümü gören Hanzade Doğan Boyner, heyecanlı ve duygulu anlar yaşadı. Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisini gezdi. Öğrencilerin yaptığı eserler ilgi ile dinlendi. Tören sonrası Vali Ali Arslantaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner\'e günün anısına el işlemeli bakır tepsi hediye etti. Toplu fotoğraf çektirdi. ÖĞRENCİ MERKEZİ VE KONFERANS SALONU CKMY Mimarlık’ın tasarladığı ve Teos İnşaat firmasının inşa ettiği Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu, Aydın Doğan Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı. Vakıf hayata geçirilen konferans salonu ile okulun sosyal ve kültürel aktivitelerinin arttırılması ve öğrencilerin etkin bir ortamda sosyalleşmesine katkı sağlaması hedeflendi. Tiyatro, sinema, konser, gösteri gibi sosyal etkinlikler için kullanıma açılacak konferans salonu sayesinde, öğrencilerin çok yönlü bireyler olmaları amaçlandı. 350 kişilik kapasiteye sahip salon, tamamıyla doğal malzemelerle kaplı modern bir mimaride inşa edildi. 300 metrekarelik kapalı alanı ve 500 metrekare yarı açık mekanları olan salonun bahçe tarafındaki kapalı alan kantin, sokak tarafında bulunan kapalı alan ise, çok amaçlı salon için ayrıldı. Tam açılabilir olarak tasarlanan kantinin bahçe cephesi gerektiğinde ve hava şartları el verdiğinde içerisi ile dışarısının birbirine karıştığı bir sosyal mekan olarak kullanılabilecek. 1905 yılında kurulan ve 2010 yılında Anadolu Lisesi statüsünde eğitim öğretim hayatına devam eden Erzincan Lisesi, Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler ile valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, gazeteciler ve iş adamları yetiştiren ve Türkiye’nin tarihi liselerinden biri olan okul bugüne kadar 15 bine yakın mezun verdi. Lisenin mezunları arasında Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan da yer alıyor. Bilgi yarışmasında Türkiye birinciliği, futbolda Türkiye birinciliği derecesi ve badmintonda balkan şampiyonluğu ve dünya 3\'üncülüğü gibi dereceleri olan lise, 730 öğrencisiyle eğitim öğretime devam ediyor.