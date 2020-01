(Görüntülü Haber) Ertuğrul Sağlam: "Hakem hatası ile puanlar kaybettik"

Süper Lig\'e Milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Yeni Malatyaspor\'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, Kasımpaşa maçında hakemleri affetmeyeceğini söyledi.



Saat 17:00\'da Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan tesislerinde Teknik direktör Sağlam idman öncesi saha ortasında futbolcuları ile toplantı yaptı. Bu sırada Evkur Yeni Malatyaspor\'un Basın sözcüsü Mustafa Ayaz\'ın mutlu gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular Ayaz\'ı baba olmasından dolayı alkışlayarak kutladılar. Ayaz\'ın yeni doğan çocuğuna Selin adı konulduğu öğrenildi.



\"GOLÜ YEDİK İLK DEVREDE YAŞADIĞIMIZ SENARYO TEKRAR KARŞIMIZA ÇIKTI\"



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, İstanbul\'a daha farklı beklentilerle gittiğini söyleyerek, cümlelerine şöyle devam etti:



\"Maalesef oradan istediğimizi alamadan döndük. Tabi ki bunun altında yatan bir sürü sebep var. Bunu oyuncularım ile de paylaştım. İkinci yarının hemen başında maçın son bölümünde yediğimiz goller ortaya konsantrasyon eksikliğini çıkarıyor. Maçın tamamına baktığınızda ya başta ya sonda bariz hatalar yapmışız. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Maça kötü başladık ama hemen toparlanabildik. Maçın 35\'nci dakikasına kadar iyi şeyler oldu. O esnada golü atarak ardından pozisyonlar bulduk. Sonra oyunun gidişatını tekrar rakibe verdik. İkinci yarının başında golü yedik e ilk devrede yaşadığımız senaryo tekrar karşımıza çıktı. Rakibe karşı baskılı oynayarak tekrar gol bulduk. Oyuncu değişiklikleriyle aslında çok farklı beklentilerimizde vardı. Rakibimizin ön bölüme aldığı oyuncuları bizde diri oyuncuları oyuna sokarak kenarlardan üzerimize gelmelerini engellemeye çalıştık. Maalesef son bölümde faul olmayan pozisyonda rakibin attığı golle mağlup olduk.\"



\"HAKEMLERİN İYİ NİYETLE YAPTIKLARI HATALARI İYİ NİYETLE GÖRMEMEZLİKTEN GELDİK\"



Sivas ve Antalya maçlarında çok bariz hakem hatalarıyla oyunun gidişatı kendilerinin lehine dönecekken farklı geliştiğini söyleyen Teknik patron Sağlam, şu ifadelere yer verdi:



\"Kasımpaşa maçının 53\'ncü dakikalarında yaşanan pozisyonu görmek için çok bilgili çok tecrübeli hakem olmaya da gerek yoktur. Biz bu güne kadar hakemlerin iyi niyetle yaptıkları hataları iyi niyetle görmemezlikten geldik. Onlarda insandır hata yapabilir. Hep alttan almaya çalıştık bu maçta yapılan hatanın hiç özrü yok. 4\'ncü hakemin 3metre önünde orta hakemin de 3-4 metre önünde gerçekleşen ter temiz kırmızı kartı hakemin görmemesi imkansız. Görmeseydi zaten sarı kart vermezdi. Onun dışında maçta iki pozisyon daha vardı. Ceza sahası üzerinde Barazite\'nin ofsayt diye kesilen net gol pozisyonu yine yan hakemin hatalı kararıyla pozisyon kesildi. Yine aynı şekilde Barazite ve Veysel\'in ikili mücadelesinde kendisini yere atmasında hakemin faul olarak değerlendirmesi de gole giden oyuncumuzun kesilmesi olarak değerlendirildi. Hakem hatalarıyla puan kayıp ettik diyebiliriz.\"



\"HAYALİMDİ BURSASPOR\'UN ŞAMPİYONLUĞU\"



Sağlam, \"Buradaki bütün oyuncular bizim oyuncularımız ve her türü değişikliği yapabiliriz.\" diyerek, \"Taktik veya performans gereği sahada her hangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bizi tanıyan tanır hiç gözümü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız. Bu haftada değişiklik yapılması gerekiyorsa sahada gereği yapılabilir. Kasımpaşa maçında 2-2\'yi yakaladıktan sonra geriye yaslanma gibi bir düşüncemiz olmadı. Oyuncularımızı sahaya soktuk. Baktığınız zaman diri oyuncularımızı sahaya sürdük. 20-25 dakika oyunda kalacak futbolcunun kalenin önüne de gelmesi lazım, sonrasında diğer kalenin de önüne gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla maçta defans niye yapılmadı diye sorulacaksa oyuna giren oyuncuya geri gelmede demedik.\"şeklinde konuştu.



\"KARŞIMIZDA BABAMIZIN OĞLUNUN OLDUĞU TAKIMDA OLSA BU DUYGUMUZ HİÇ DEĞİŞMEZ\"



Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ve Bursa\'nın kendi hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, \" Her Türk antrenörün bir hayali vardır. O da Türkiye\'de bir Anadolu takımıyla şampiyon olmaktır. Allah\'a şükürler olsun buda bizlere nasip oldu. Dolayısıyla Bursa şehrini unutmamız mümkün değil. İşin diğer tarafında da profesyonellik var. Şuanda Malatyaspor için hizmet veriyoruz. O yüzden karşımızda kim olursa olsun, Malatyaspor\'un başarısı için elimizden geleni ortaya koyarız. Karşımızda babamızın oğlunun olduğu takımda olsa bu duygumuz hiç değişmez. Bu duygu yoğunluğu ve profesyonel bakış açısı içerisinde inşallah güzel bir maç oynamayı düşünüyoruz\" dedi.