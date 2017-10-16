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Spor

(Görüntülü Haber) Ersun Yanal, Trabzonspor tesislerinden ayrıldı  

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, akşam saatlerinde eşyalarını toplayarak kulübün tesislerinden ayrıldı

16 Ekim 2017 23:42

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor\'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, akşam saatlerinde eşyalarını toplayarak kulübün tesislerinden ayrıldı.
Sabah saat 09.00 sıralarında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?ne gelen ve öğle saatlerinde yönetimle yapılan görüşmenin ardından görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, takımın akşam antrenmanı öncesinde idmanda takımın başında yer alacak olan altyapı ve gençlik geliştirme sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu?nun yanı sıra futbolcularla görüştü. İlk olarak saat 18.45 sıralarında Ersun Yanal\'ın aynı zamanda avukatı da olan oğlu Onur Yanal tesislerden ayrılırken, dakikalar sonrasında ise deneyimli teknik adam kendi aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nden ayrıldı.

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