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Spor

(Görüntülü Haber) Erol Bulut: "Konya'ya kesinlikle puan almaya gidiyoruz"

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) - EVKUR Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor'dan puan almaya gideceklerini söyledi

01 Mart 2018 15:28

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) - EVKUR Yeni Malatyaspor\'un teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor\'dan puan almaya gideceklerini söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Erol Bulut, Kardemir Karabükspor maçından 3 puan elde ettiklerini hatırlatarak, bunu seriye bağlamaya çalışacaklarını belirtti. Bulut, şöyle dedi: \"Mutluyuz. Maçın son 10-15 dakikası hoşuma gitmeyen görüntüler verdik taraftarlara. Ne olursa olsun geriye de düşsek, öne de geçsek, 3-0 önde de olsak hiçbir zaman disiplinden uzaklaşılmaması lazım. Bunu futbolcularıma da ilettim hem maçtan sonra, hem bugün geri bildirim toplantısında ilettim. O görüntüyü bizim vermememiz lazım. Çünkü ben 7\'nci haftada ben Konya maçıyla birlikte geldim. Bugünden o güne biz hiçbir zaman öyle bir görüntü vermedik. Her zaman disiplinli oynadık, kompakt bir şekilde oynadık. O yüzden futbolcularımı zaten ben her maçtan sonra tebrik ediyorum. Gerçekten iyi işler başarıyorlar, iyi işlerde başardılar bugüne kadar ama öyle bir görüntü beni memnun etmedi. İnşallah bu haftadan sonra zaten bunun olmayacağına diliyorum ve umut ediyorum.\" Atiker Konyaspor maçına puan almak çin gideceklerini ifade eden Bulut, \"Biz her zaman en iyi şekilde hazırlıklarımızı her zaman yaptığımız gibi yine yapacağız. Konyaspor\'a karşı maçımız var Konya\'da zor maç ama kesinlikle oraya da puan almaya gidiyoruz. İnşallah beklediğimiz o puanı, belki de 3 puanı alıp o şekilde evimize dönmek istiyoruz. Ondan sonraki maçlarda aynı şekilde geçerli. Her maça aynı şekilde hazırlanıp maksimum puanları almaya çalışırız\" diye konuştu.

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