(Görüntülü Haber) Erken rezervasyonda yüzde 70-80'e varan rekor artış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında yüzde 20- 25\'lerden başlayıp yüzde 70-80\'lere varan erken rezervasyon artışları olduğunu açıkladı. Başkan Yağcı, Hollanda pazarında da yüzde 30- 60 arasında erken rezervasyon artışı olduğunu söyledi. AKTOB\'un sektör temsilcilerinin katılımıyla her ay düzenlenen geleneksel yemekli toplantısının 2018 yılı ilk buluşması, Aska Lara Hotel\'de gerçekleşti. Toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı. \'2018\'DE ANTALYA 14 MİLYONU GEÇECEK DİYORUZ\' 2017\'nin sayı bakımından önemli bir düzelme yılı olduğunu, gelir bakamından istenilen rakamın yakalanamadığını belirten Vali Münir Karaloğlu, 2018\'e yeni heyecanlar, umutlar, beklentilerle girdiklerini söyledi. Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki taleplere bakıldığında 2018\'in 2017\'den çok daha iyi olacağını kaydeden Vali Karaloğlu, \"Tüm zamanların rekorunu kırabileceğimizi şu an için hem Antalya hem Türkiye için görebiliyoruz. O yüzden sektörümüz biraz daha kendisini naza çeksin artık. 2016, 2017\'nin paniğiyle hareket etmeyin. Dolayısıyla işler iyi olacak ve her bulduğunuza da otelinizi pazarlamayın. Artık fiyatları mı artırırsınız, biraz malımızı daha mı değerli hale getirirsiniz? Bu sene için espri konusu da oldu, 2018 öyle bir sene, 2018\'in sonunda da \'Rakamlar 14 milyonu geçti ama Sayın Valim ama…\' derseniz ben de o zaman \'Benim yapabileceğim bir şey kalmadı kardeşim\' derim. 2018 çok iyi olacak bunu bekliyoruz, Antalya 14 milyonu geçecek diyoruz. Buna şehrin valisi olarak inanıyorum, sizler de inanmalısınız\" dedi. \'ŞEHRİ BİR GELİN GİBİ SÜSLEMELİYİZ\' Antalya\'da turizm sektörünün tüm bileşenlerine, belediyelere ve tüm Antalyalılara da seslenen Vali Karaloğlu, gelecek 14 milyon turist için herkese çok önemli görev düştüğünü belirterek, şu çağrıda bulundu; \"Yalnız bunu söyler de gereğini yapmazsak bu kadar insan bu şehre gelse de biz mahcup oluruz. Onun için Antalya\'nın topyekün tüm tarafların, herkesin, her birimizin 2018\'e çok ciddi hazırlanması lazım. Onun için bütün kente çağrım olsun, her birimiz seferberlikle bu şehri 2018 sezonuna hazırlamalıyız. Müşteri geldikten itibaren herkes 2018\'e göre kendisini dizayn edecek, personel eğitimleri, araçların yenilenmesi, belediyeler açısından şehri bir gelin gibi süsleyerek yeni sezona hazırlama konusunda her birimiz elimizden geleni yapmazsak 14 milyon insan Antalya\'ya gelir ama biz mahcup oluruz.\" DÜNYA TURİZMİ YÜZDE 7 BÜYÜDÜ 2017\'nin özellikle Rusya pazarının damgasını vurduğu bir yıl olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Antalya\'da 3.8 milyon, Türkiye\'de ise 4.7 milyon Rus turist sayısının tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştığını açıkladı. 2017\'de dünyada da son 10 yılda görülmeyen bir büyüme oranı yaşandığını anlatan Yağcı, “Yüzde 7 oranında büyüme, 1 milyar 322 milyonun insanın seyahat ettiği bir turizm hareketliliği. Turizm pastası 2017\'de ciddi anlamda büyümüş durumda. Bu büyümenin temelini yüzde 8.5\'la Avrupa oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 6 ile Asya-Pasifik geliyor\" dedi. TÜRKİYE TAHMİNİ 37.5 MİLYON Türkiye\'de aralık rakamlarının henüz açıklanmadığı ama tahminlere göre 2017\'de 32 milyon yabancı, 5.5 milyon da yurtdışında yaşayan Türk olmak üzere toplam turist sayısının 37 milyonu aştığını belirten Yağcı, “2016\'da bu rakam 30 milyondu ve Türkiye turizmi yüzde 30 büyüdü. Türkiye turizminde hiçbir kriz bir yıldan fazla sürmemiştir. Antalya\'da da Rusya\'nın çok hızlı pazara geri dönmesiyle 10 milyon rakamına ulaştık. 2017\'de yaklaşık yüzde 56\'lık büyümeyle 10 milyon turist sayısını aştık. Bu Antalya için 2016 gibi hiç hatırlamak istemediğimiz bir yıldan sonra sevindirici bir gelişme. Rusya pazarının güçlü bir şekilde geri dönüşü bu büyümenin temelini oluşturdu\" diye konuştu. 2018\'DE FİYATLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK Geçen yıl sayısal anlamda çok ciddi bir başarı yakalandığını ama fiyatlarda istenilen noktaya ulaşılamadığını işaret eden Yağcı, şöyle konuştu: \"2018\'de neye ihtiyacımız var? Rusya pazarı çok iyi gidiyor. 2018\'de mutlaka öncelikli yapmamız gerekenlerden biri fiyatlarımızı iyileştirmeye gitmemiz lazım. Çünkü Rusya\'daki ciddi rakamın temelinde fiyat indirimleri de geliyor. Fiyatlar konusunda biraz daha dikkatli olmalıyız. Hızlı bir şekilde artıramayız ama yavaş yavaş artırma noktasına gelmemiz lazım. Otellerin kendi arasında haksız rekabete ve operatörlerin de otellere verdiği indirim oranlarına bağlı kalarak iki tarafta mağduriyet oluşmayacak şekilde artırımlar yapılmalıdır. Çünkü 2017 fiyatlarımız sürdürülebilir bir noktada değil.\" ERKEN REZERVASYONLARDA REKOR ARTIŞ 2018 yılı erken rezervasyon dönemiyle ilgili ilk rezervasyonların yapılmaya başlandığını belirterek, ilk verileri de paylaşan AKTOB Başkanı Yağcı, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında yüzde 20- 25\'lerden başlayıp yüzde 70-80\'lere varan erken rezervasyon artışları olduğunu açıkladı. Hollanda Utrecht Fuarı\'nda en büyük ilginin Türkiye standına olduğunu belirten Yağcı, “Son iki yılda görmediğim bir heyecanı gördük. Hollanda pazarı yüzde 30-60 arasında artan bir erken rezervasyon var. Bu pazar açısından 2018\'e çok iyi başlangıç yaptık. Rusya\'da erken rezervasyonlarda çok ciddi artış var. Bu pazarda fiyatlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Erken rezervasyonlardaki bur artış oranları özellikle Almanya ve Avrupa pazarının yeniden artırılması açısından sevindirici gelişmeler. 2018\'in başlangıcı açısından bu noktada çok güzel ve iyi gidiyor\" dedi.