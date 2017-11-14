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(Görüntülü Haber) Erhan Timuroğlu yakalandı (2)

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - BANKACI kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu yakalandı

14 Kasım 2017 13:00

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - BANKACI kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda “Kasten Öldürme\" ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama\" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe\'de yakalandı. Erhan Timuroğlu\'yla birlikte C.A. da gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

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