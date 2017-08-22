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(Görüntülü Haber) Eren Bülbül’ün horon görüntüleri duygulandırdı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün arkadaşlarıyla horon oyna

22 Ağustos 2017 14:14

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün arkadaşlarıyla horon oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı, duygu dolu anların yaşanmasına yol açtı. Maçka İlçesi\'nde geçen 11 Ağustos\'ta meydana gelen terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nde kemençe müziği eşliğinde arkadaşlarıyla horon oynarken çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler izleyenleri yasa boğarken, Şehit Eren’in horonda gösterdiği performans ise beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına yol açarken binlerce takipçi de yorum bloğuna ‘İyi ki varsın Eren’ diyerek taziye dileklerinde bulundu.

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